"Кубани" запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед Мельгарехо

Палата по разрешению споров РФС запретила "Кубани" регистрировать новичков из-за долгов перед бывшим футболистом клуба Лоренсо Мельгарехо. Парагваец защищал цвета краснодарского клуба с 2013 по 2015 год, после чего перешел в "Спартак". "Кубань" должна будет выплатить ему задолженность по зарплате и проценты за ее задержку. Требования Мельгарехо выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск решен оставить без рассмотрения.

Кроме того, "Кубань" должна будет выплатить штрафы за неисполнение предыдущих решений Палаты по выплате задолженностей перед тремя футболистами (Владимиром Ильиным, Игорем Армашом и Гонсало Буэно), а также пятью тренерами, включая бывшего наставника команды Дана Петреску.

Также новичков запрещено регистрировать "Лучу-Энергии" из-за долгов перед Вадимом Миничем. Кроме того, клуб заплатит штрафы за долги перед пятью игроками.

"Факел" был оштрафован за долги перед тренером Игорем Ханкеевым. Также РФС постановил выплатить компенсации "Уралу", "Ротору" и тренерам Борису Стукалову и Георгию Шебаршину и за подготовку футболистов.