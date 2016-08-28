"Кубань" разгромила "Нефтехимик" в ФНЛ

Краснодарская "Кубань" нанесла крупное поражение "Нефтехимику" в рамках 10-го тура ФНЛ. Дублем в составе команды Дана Петреску отметился Лобкарев.
Первенство России
ФНЛ
10-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Мордовия" (Саранск) - 1:2 (1:2)
Голы: Астафьев, 36 (0:1). Дегтярев, 41 - с пенальти (0:2). Бирюков, 44 - с пенальти (1:2).
"Факел": Саутин, М.Багаев (Рылов, 80), Бурнаш, Шахов, Д.И.Иванов, Соловьев, Мурнин, Лукьянов (Козлов, 46), Трошечкин (Альшин, 64), Бирюков (Болов, 64), Саталкин.
"Мордовия": Чебану, А.Г.Иванов, Молодцов, Сабитов, А.Багаев, Осипов, Деобальд (Алхазов, 70), Дегтярев (Амбарцумян, 90+1), Астафьев (Чалов, 87), Кренделев, Саркисов (Лебедев, 82).
Предупреждения: Лукьянов, 45+1. Молодцов, 45+1. Сабитов, 67. Алхазов, 71. Соловьев, 90+1.
Судья: Панин (Дмитров).
"Шинник" (Ярославль) - "Химки" (Химки) - 2:0 (0:0)
Голы: Ятченко, 74 (1:0). Низамутдинов, 83 (2:0).
"Шинник": Яшин, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Цховребов, Лаук (Земсков, 46), Султонов (Ослоновский, 63), Дзахов (Нетфуллин, 70), Низамутдинов, Подоляк (Сиротов, 46).
"Химки": Цицилин, И.Чернышов, Заика (С.С.Чернышов, 79), Шумских, Лапин, Малания, Петрусев (Мостовой, 84), Кирсанов (Кузьмичев, 63), Гащенков (Кокоев, 87), Казаев, Ахба.
Предупреждения: Низамутдинов, 33. Гащенков, 65. Гоцук, 70. Кузьмичев, 90+1.
Удаление: Кузьмичев (Химки), 90+1.
Судья: Федотов (Москва).
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Кубань" (Краснодар) - 1:4 (0:1)
Голы: Лобкарев, 24 (0:1). Лобкарев, 58 (0:2). Решетников, 64 (1:2). Ильин, 74 (1:3). Обухов, 90+1 (1:4).
"Нефтехимик": Самохвалов, Сурков, Тараканов, Кобахидзе, Маляка (Кива, 67), Бойчук (Решетников, 46), Духнов (Чадов, 55), Корнилов, Замалиев, Матяш, Бабырь (Галиакберов, 55).
"Кубань": Фролов, Лобкарев (Маляров, 82), Гапон, Зотов, Армаш, Бендзь, Хубулов (Обухов, 65), Олойя, Гай (Байрыев, 90), Житнев (Гогниев, 87), Ильин.
Предупреждения: Бабырь, 11. Духнов, 15. Житнев, 59.
Судья: Борисов (Самара).
"Волгарь" (Астрахань) - "Спартак" (Нальчик) - 2:1 (1:1)
Голы: Марченко, 13 (0:1). Веркашанский, 25 (1:1). Радченко, 84 (2:1).
"Волгарь" (Астрахань): Бучнев, Зуйков, Стешин, Зураев, Жестоков, Акбашев (Радченко, 79), Сутормин, Болонин (Кабутов, 72), Дышеков (Яковлев, 54), Шалаев (Букия, 59), Веркашанский.
"Спартак": Антипов, Семенов, Тебердиев (Кузнецов, 61), Соблиров, Марченко, Дашаев, Ахриев (Войнов, 61), Богатырев (Мухаммад, 69), Крамаренко (Макоев, 88), Гугуев, Бажев.
Предупреждения: Гугуев, 29. Шалаев, 46. Бажев, 64. Жестоков, 64. Семенов, 90+1.
Удаление: Жестоков (Волгарь), 90 (срыв перспективной атаки).
Судья: Турбин (Москва).
yeiiowgreen man
Кубань возвращается
21:41
shpasic
Соловьёв хорошо дебютировал!
20:58
Убийца бобика
С победой КУБАНЬ
20:42