"Крылья Советов" поздравили Тихонова с днем рождения

"Крылья Советов" на официальном сайте поздравили главного тренера команды Андрея Тихонова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 47 лет.

– Футбольный клуб "Крылья Советов" от всей души поздравляет Андрея Валерьевича с днем рождения, желает ему успехов и больших побед вместе с "Крыльями", крепкого здоровья и семейного благополучия, – говорится в сообщении клуба.

Тихонов выступал за самарский клуб в качестве игрока с 2000 по 2004 год. Он начинал свою карьеру наставника именно в "Крыльях" – в 2008 году он был играющим тренером команды. В начале июня он занял пост главного тренера "Крыльев Советов". Под его руководством команда одержала 12 побед в 18 матчах ФНЛ и идет на втором месте в турнирной таблице.