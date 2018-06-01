Красножан покинул "Химки"

"Химки" на своем официальном сайте объявили об уходе главного тренера Юрия Красножана. Вчера, 31 мая, закончилось действие контракта 54-летнего специлиста.



В прошедшем первенстве ФНЛ "Химки" финишировали на 13-м месте.

"К сожалению, продолжить дальнейшее сотрудничество не получилось. За полгода Юрий Анатольевич стал очень близким человеком для нашей красно-черной семьи. Благодарим за профессионализм, честную и качественную работу, а также за выполнение всех обязательств перед клубом.



Желаем Юрию Анатольевичу больших побед и новых вызовов в его тренерской карьере!", - говорится в сообщении.

Красножан возглавил "Химки" в феврале текущего года. Ранее он тренировал сборную Казахстана, нальчикский "Спартак", московский "Локомотив", вторую сборную России, "Анжи", "Кубань" и "Терек".​