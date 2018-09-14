Красножан может сменить в "Балтике" Непомнящего

В ближайшее время в "Балтике" не исключена смена главного тренера: под руководством Валерия Непомнящего, который был назначен на эту должность перед началом сезона-2018/19, "Балтика" после 10 туров Олимп-ФНЛ занимает 17-е место, набрав 9 очков.

Как стало известно "СЭ", в качестве одного из основных кандидатов руководство клуба из Калининграда рассматривает Юрия Красножана. В разные годы 55-летний специалист возглавлял "Спартак" из Нальчика (2004-2010) "Локомотив" (2010-2011), "Анжи" (2012), "Кубань" (2012-2013), "Терек" (2013), сборную Казахстана (2014-2015), "Химки" (2018). (Вячеслав Короткин)