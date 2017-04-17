Константин Емельянов: "Зарплату в "Луче" выплачивают, с премиальными пока неясно"

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов после матча 32-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (0:3) отметил, что у команды были шансы повернуть ход встречи в свою пользу. Специалист подчеркнул, что после пропущенного мяча команда раскрылась.
– В первом тайме у нас были моменты – попали в перекладину, Носов выходил один на один, – цитирует пресс-служба ФНЛ Емельянова. – Игра в целом давалась, играли хорошо, отвечали атакой на атаку. Но в начале второго тайма провалились, пропустили подряд два мяча, после чего пришлось раскрываться и бежать вперед. У "Спартака-2" есть ребята, которые находятся под основным составом, обладают хорошим индивидуальным мастерством. Они и решили судьбу матча. У нас, к сожалению, таких футболистов нет. Моменты мы создаем, а вот реализовать не можем.
– В чем, на ваш взгляд, причины провала в начале второго тайма?
– Еще раз скажу про индивидуальное мастерство футболистов соперника. Возможно, на это наложилась какая-то несобранность и невнимательность с нашей стороны. Будем разбираться.
– Как дела с финансированием в клубе?
– Зарплату выплачивают. С премиальными пока неясно.
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