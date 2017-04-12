Кирилл Панченко: "Уже доехал до Ленинградки, пришлось возвращаться"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о своих эмоциях после того, как он узнал о выходе своей команды в премьер-лигу.

Напомним, что после ничьей "Балтики" и "СКА-Хабаровска" (0:0) "Динамо" обспечило себе место не ниже второго в турнирной таблице и гарантировало место в РФПЛ в следующем году.

– Понимали, что эта игра очень важна, настраивались исключительно на победу, но, к сожалению, не забили. После финального свистка в раздевалке стали ждать, как сыграют в Калининграде "Балтика" и "СКА-Хабаровск". И когда сказали, что там счет 0:1, ребята успели начать разъезжаться. Я тоже. Доехал до Ленинградки. Но вдруг смотрю, поправка – там 0:0! Помчался назад.

Но это детали. Я от всей души поздравляю наших болельщиков. Мы вышли в премьер-лигу – это главное. Каждый матч был сложным. "Динамо" – большой клуб, и у всех была на нас запредельная самоотдача. Впереди еще семь матчей. Теперь наша задача – удержать лидерство. Будем играть раскрепощено. Мое будущее? Я подписал контракт с "Динамо"! (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)