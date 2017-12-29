"Кайрат" продлил аренду защитника "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились о продлении арендного соглашения по защитнику самарской команды Шелдона Бато на шесть месяцев. Руководитель селекционной службы "Крыльев" Зураб Циклаури подчеркнул, что клуб был вынужден пойти на такой шаг из-за лимита (не более пяти легионеров в заявке и не более трех на поле).

- В ФНЛ действует жесткий лимит на легионеров, и сейчас мы были вынуждены остановиться на варианте, который устроил и клубы, и футболиста – продлении аренды в "Кайрате", – цитирует пресс-служба "Крыльев Советов" Циклаури. – Шелдон – хороший игрок, и довольно неплохо показывает себя в играх за "Кайрат". Мы следим за выступлениями Бато, находимся с ним на связи, и вернемся к вопросу его дальнейшего продолжения карьеры летом будущего года.