Искандар Джалилов: "Балтика" - самый популярный российский клуб в Таджикистане"

Защитник "Балтики" Искандар Джалилов отметил, что его клуб пользуется популярностью в Таджикистане. Также игрок объяснил, почему решил не брать российское гражданство.

– Если в России существовал и существует лимит на легионеров, из-за чего многие футболисты меняют гражданство на российское, то в Болгарии, где я выступал, наоборот, есть определенные привилегии у "сборников", – цитирует официальный сайт "Балтики" Джалилова. – Тогда и принял окончательное решение выступать за сборную Таджикистана.

– В августе в наш клуб пришел вызов из таджикской сборной…

– Да, мы победили в Непале со счетом 2-1. Я провел на поле все 90 минут. Сейчас занимаем третье место в группе, уступая Филиппинам и Йемену. Но шансы выйти в следующую стадию хорошие.

– В Таджикистане знают про "Балтику"?

– Конечно! Многие болельщики пристально следят за Игорем Черевченко. Сначала все таджики болели за "Локомотив", а когда Игорь Геннадьевич перешел в "Балтику", а потом и я с Алишером – эта команда стала самой популярной в Таджикистане из российских клубов. Почти на все игры "Балтики" приходят болельщики с таджикскими флагами и искренне поддерживают нас.