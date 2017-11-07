Игроков "Луча" начали кормить на базе

Как стало известно "СЭ", завтра перед матчем 22-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем" игроки "Луча-Энергии" должны встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко. По всей видимости, футболисты выйдут на игру с астраханской командой без задержки времени, как это было в предыдущем туре.
По нашим данным, футболистов "Луча" впервые за долгое время начали кормить на тренировочной базе. Ранее игроки признавались, что даже чай им приходится покупать за свои деньги.
Добавим, что президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетел во Владивосток на предстоящую игру. В программе поездки в столицу Приморья у него также рабочая встреча с Тарасенко. Руководители обсудят сложившуюся ситуацию в "Луче-Энергии".
Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками", чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
4rfv5tgb
УРА! ИГРОКОВ "ЛУЧА" НАЧАЛИ КОРМИТЬ ! А ТО СОВСЕМ ИСХУДАЛИ БЕДНЕНЬКИЕ
14:59
Friend of Misery
Стыдно читать подобные новости. Я за то, чтобы команда была в частных руках, а не висела на шее у губернатора. Любит губернатор футбол- есть деньги, не любит- нет денег. Надо найти нормального частного владельца. А то, что деньги не платят, не кормят, из квартир выселяют...- это просто какой-то позор. Кто будет в такие моменты думать о футболе?
14:52
Maren13
Итальянская "Модена" признана банкротом, исключена из третьего дивизиона чемпионата Италии – серии С и лишена профессионального статуса. История клуба, который провел 13 сезонов в серии А, насчитывает 105 лет. Технической причиной для исключения "Модены" из серии С стало четвертое подряд поражение за невыход команды на игру. Такая норма предусмотрена в регламенте чемпионата Италии. Футболисты "Модены" отказывались выходить на матчи из-за невыплаты зарплат.
14:42