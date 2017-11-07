Игроков "Луча" начали кормить на базе

Как стало известно "СЭ", завтра перед матчем 22-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем" игроки "Луча-Энергии" должны встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко. По всей видимости, футболисты выйдут на игру с астраханской командой без задержки времени, как это было в предыдущем туре.

По нашим данным, футболистов "Луча" впервые за долгое время начали кормить на тренировочной базе. Ранее игроки признавались, что даже чай им приходится покупать за свои деньги.

Добавим, что президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетел во Владивосток на предстоящую игру. В программе поездки в столицу Приморья у него также рабочая встреча с Тарасенко. Руководители обсудят сложившуюся ситуацию в "Луче-Энергии".

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками", чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)