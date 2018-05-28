Игорь Ефремов: "Состав участников ФНЛ станет известен 30 мая"

Глава ФНЛ Игорь Ефремов в интервью "Известиям" отметил, что до заседания апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования нет смысла говорить о шансах проблемных клубов заявиться на следующий сезон. Ранее сообщалось, что проблемы с финансированием есть у "Тосно" и "Кубани". Кроме того, "Волгарь" должен перейти в ПФЛ.

- Есть понимание, каковы шансы "Тосно" пройти лицензирование в РФС и получить допуск к соревнованиям ФНЛ следующего сезона?

- Я думаю, что по поводу шансов сейчас нет смысла говорить. "Тосно" подал апелляцию на решение комиссии по лицензированию футбольных клубов РФС о невыдаче клубу лицензии на следующий сезон. 30 мая состоится заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования футбольных клубов. После этого будет понимание. Сейчас точно не могу сказать - я не занимаюсь лицензированием. Но есть проблемы у "Тосно" с финансированием - я сегодня разговаривал с генеральным директором клуба Вячеславом Матюшенко. Он сказал, что предпринимаются усилия по исправлению ситуацию, и у него уверенность в будущем есть. Как это окажется на самом деле 30 мая, сказать пока сложно.

- В целом по составу участников будущего сезона что можете сказать?

- Не люблю предвосхищать события и говорить в сослагательном наклонении. 30 мая мы получим точное понимание, у кого есть лицензия, а 31 мая приступим к созданию календаря на следующий сезон. На 5 июня запланировали проведение общего собрания клубов ФНЛ, на котором определим состав участников. Поэтому сейчас оценивать чьи-либо шансы мне бы не хотелось - это будет некорректно по отношению к любому из клубов. Мы знаем, что есть проблемы в "Волгаре". На данный момент официальных разъяснений руководство астраханского клуба нам не прислало, но информацию в СМИ оно уже дало о том, что хочет в следующем сезоне выступать в ПФЛ.

- Что скажете о "Кубани"?

- Такой же ответ, что и по поводу "Тосно".