Игорь Черевченко: "Судейство - цирк. Поздравляю "Химки" с незаслуженной победой"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после игры 32-го тура ФНЛ против "Химок" (0:1) выразил недовольство работой главного арбитра встречи Антона Анопы. Специалист заявил, что судья испортил всю игру.

– Две одинаковые команды играли, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Мы свои моменты не реализовали. А они... Один человек игру испортил. Не знаю, где находят таких судей. Он из Благовещенска? Наверное, далеко летел, устал. Это просто цирк. Я никогда в жизни о судьях не говорил. Но сегодня этот молодой человек устроил беспредел. Поздравляю "Химки" с незаслуженной победой. Спасибо, удачи.