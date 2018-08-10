"Химки" объявили, что вход на матч со "Спартаком-2" будет свободным

Вход на матч 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между "Химками" и "Спартаком-2" будет свободным для зрителей, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Игра состоится 12 августа на "Арене Химки", начало - 16.00 по московскому времени.

- В честь победы в Ярославле над местным "Шинником" (1:0. - Прим. "СЭ") руководством нашего городского округа и клуба было решено сделать подарок всем поклонникам красно-черных и объявить вход на грядущий матч со "Спартаком-2" бесплатным!, - говорится в сообщении "Химок" в Инстаграме. ⠀

Турнирная таблица Олимп-Первенства ФНЛ