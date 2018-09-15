"Химки" и "Балтика забили 6 голов, но победителя не выявили

Матч 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ между "Химками" и "Балтикой" закончился результативной ничьей - 3:3. За подмосковную команду отличились Илья Белоус, Михаил Петрусев и Александр Димидко. За калининградский клуб забили Виталий Каленкович, Кирилл Погребняк и Владимир Дядюн.
"Химки" занимают 10-е место в турнирной таблице, "Балтика" - 17-е.
Олимп - ФНЛ
11-й тур
"Химки" - "Балтика" (Калининград) - 3:3 (3:2)
Голы: Каленкович, 2 (0:1). Погребняк, 14 (0:2). Белоус, 26 (1:2). Петрусев, 36 - с пенальти (2:2). Димидко, 45 - с пенальти (3:2). Дядюн, 50 (3:3).
"Химки": Исупов, Мильдзихов, Филин, Димидко, Смирнов, Нетфуллин, Корян, Петрусев (Мостовой, 39), Яковлев (Рязанцев, 26), Алиев, Белоус.
"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Магаль, Крючков (Дзаламидзе, 88), Плиев, Каленкович, Шаваев, Григорьев (Радунович, 78), Касаев, Шешуков (Дмитриев, 46), Погребняк (Дядюн, 46).
Предупреждение: Тишкин, 65.
Удаление: Смирнов, 62.
Судья: Еськов (Москва).
15 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".