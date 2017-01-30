Хавбек "Динамо" находится на просмотре в "Млада Болеслав"

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин рассказал "СЭ", что российский полузащитник бело-голубых Владислав Левин находится на просмотре в чешской "Млада Болеслав". Он не исключил, что футболист подпишет контракт с этим клубом. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел два матча в ФНЛ и 13 (два гола) – за "Динамо-2" в ПФЛ.

– Появилась информация, что Левин подписал контракт с "Млада Болеслав".

– Действительно, футболист находится на просмотре в чешском клубе, но официальных документов никто не подписывал. Не исключаю, что это произойдет в дальнейшем. (Сергей АСТАХОВ)