Гендиректор "Крыльев Советов": "Желаю Голышеву удачи в "Балтике"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Зураб Циклаури пожелал полузащитнику Павлу Голышеву удачи в новой команде. Ранее было объявлено о переходе 30-летнего игрока из самарского клуба в "Балтику".

– В "Крылья Советов" Павел перешел в июне, однако по ряду причин практически не имел игровой практики, – цитирует пресс-служба "Крыльев" Циклаури. – В связи с этим наилучшим вариантом как для футболиста, так и для клуба был переход игрока в другую команду. Хочется пожелать Павлу успехов в новом клубе и удачи.

В этом сезоне Голышев провел за "Крылья Советов" два матча в ФНЛ. Ранее полузащитник выступал за "Спартак", "Краснодар" и "Томь".