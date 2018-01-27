ФИФА поздравила Глушакова с 31-летием

ФИФА в русскоязычном Твиттере поздравила с днем рождения полузащитника "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова. Сегодня, 27 января, хавбеку исполняется 31 год.

"Поздравляем полузащитника (и вратаря) сборной России Дениса Глушакова с 31-м днем рождения и желаем, чтобы год ЧМ-2018 получился для него еще более насыщенным, чем предыдущий", - говорится в поздравлении ФИФА.

Напомним, в 2017 году Глушаков вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат и Суперкубок России. В качестве вратаря он выступил в товарищеском матче национальной команды против Испании (3:3).