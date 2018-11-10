"Факел" разгромил "Спартак-2", "Балтика" обыграла "Томь"

"Факел" с разгромным счетом победил "Спартак-2" в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ (3:0). Дублем отметился полузащитник Игорь Лебеденко.

Гости остались в меньшинстве на 53-й минуте: вторую желтую карточку получил защитник Александр Лихачев.

Клуб из Воронежа набрал 26 очков и закрепился на 15-м месте в турнирной таблице, москвичи с 32 баллами занимают 7-ю строчку.

Олимп - ФНЛ

21-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Спартак-2" (Москва) - 3:0 (0:0)

Голы: Лебеденко, 59 (1:0). Лебеденко, 68 (2:0). Афанасьев, 74 (3:0).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Цвейба, Божин, Осипенко, Лебеденко (Маликов, 86), Кузьмин, Мануковский (Дутов, 79), Афанасьев, Макарчук, Молодцов, Бирюков (Ломакин, 67).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Лихачев, Воропаев, Гапонов, Бакалюк (Мазуров, 75), Тюнин, Рудковский, Бакаев (Тиуб, 68), Руденко, Нимели.

Предупреждения: Воропаев, 13. Лихачев, 31. Макарчук, 56. Руденко, 90.

Удаление: Лихачев, 53 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Кукуляк (Калуга).

10 ноября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Балтика" с минимальным счетом победила "Томь" (1:0). Единственный гол забил полузащитник Алан Касаев.

Клуб из Калининграда набрал 22 очка и остался на 17-м месте в турнирной таблице. Команда из Томска с 42 баллами располагается на второй строчке.

"Балтика" (Калининград) - "Томь" (Томск) - 1:0 (1:0)

Гол: Касаев, 40.

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Плиев, Магаль, Таказов, Григорьев, Дмитриев, Шешуков, Захаров (Погребняк, 59), Касаев, Радунович (Волков, 75. Плопа, 90), Дядюн.

"Томь" (Томск): Шафинский, Клещенко, Лисинков, Зуйков, Тихий, Ставпец, Кухарчук (Макурин, 58), Шалаев, Казаев (Сасин, 58), Калинский, Кузьмичев (Тлупов, 66).

Предупреждения: Сасин, 70. Дядюн, 76. Лантратов, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

10 ноября. Калининград. Стадион "Калининград".

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