Евгений Калешин: "У Гогниева закончился контракт. Хотим, чтобы он остался в "Кубани"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин заявил, что у трех игроков команды закончились контракты – Владимира Лобкарева, Александра Клещенко и Спартака Гогниева. С последним еще будут идти переговоры. В минувшем сезоне Гогниев провел 23 матча в чемпионате ФНЛ и забил 10 мячей.

– У Лобкарева есть предложения из премьер-лиги, и он хочет попробовать себя в одном из этих клубов, – отметил Калешин. – Мы предложили ему сотрудничество, но человек выбирает профессиональный рост, и мы договариваемся с ним. На мой взгляд, это правильно. Якуба еще не выразил желания покидать клуб.

– Есть ли еще какие-то игроки в подобном положении? В частности, Гогниев?

– На данном этапе закончился контракт у Лобкарева, Клещенко, Гогниева. Со Спартаком будем вести переговоры позже, но мы хотим, чтобы он остался. (Екатерина ПОТАПОВА)