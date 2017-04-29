Евгений Калешин: "Поздравляю "Динамо" с чемпионством"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 34-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:1) отметил, что соперник победил, потому что смог забить гол. Также наставник краснодарцев поздравил бело-голубых с завоеванием первого места в первенстве.

- Надо поздравить "Динамо" с выходом в премьер-лигу и победой, команда обеспечила им первое место, - отметил Калешин. - Но для нас это ничего не меняет. Еще больше работы, больше тренировок, чтобы с запасом побеждать такие команды.



- Как оцените антураж?



- Всегда интересно, когда два топовых клуба встречаются. Болельщики проявляют себя с лучшей стороны. Они были украшением этой игры.



- Не боитесь, что игроки попадут в психологическую яму?



- Почему она должна быть? Мы постараемся сделать так, чтобы команда не чувствовала никакого груза. Игроки отдали все силы в этом матче.



- В чем "Динамо" смогло превзойти "Кубань"?



- Футбол - игра, где надо забивать мячи. "Динамо" смогло забить, а мы нет. (Екатерина ПОТАПОВА)