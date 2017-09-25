Евгений Калешин: "Главная проблема "Кубани" - команда не играет "насмерть"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 15-го тура ФНЛ против "Ротора" (1:2) отметил, что игра получилась равной. Специалист подчеркнул, что у его подопечных были моменты, которые они не смогли реализовать.

– Поздравляю волгоградцев с победой. Они сегодня сражались, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калешина. – Можно сказать, что матч был равным, никто из соперников преимущества не имел. У нас тоже были хорошие моменты для взятия ворот, которые мы не смогли реализовать. И штурм в концовке успеха нам не принес.

Наша самая главная проблема – мы не играем "насмерть". Нужно биться не на жизнь, а насмерть.

– Команда достаточно пассивно начинала и первый и второй таймы. Была задача присмотреться к сопернику, не форсируя события?

– Разумеется, никакого такого плана не было. Просто слишком много времени ушло на раскачку. Лишь к середине тайма начали показывать какую-то агрессию.

– Сказался ли на подготовке к сегодняшней игре кубковый матч со "Спартаком"?

– Я думаю, что нет. Было достаточно времени для восстановления.