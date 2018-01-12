"Енисей" сыграет контрольный матч с "Ахматом" на сборе в Турции

Определились соперники "Енисея"​ на учебно-тренировочных сборах, информирует пресс-служба клуба. В Турции красноярцы проведут семь контрольных игр. Команда соберется 15-16 января в Москве, где пройдет медицинское обследование, после чего вылетит в Турцию.

Первый сбор, который пройдет в Белеке c 17 января по 2 февраля, будет направлен на восстановление физических кондиций игроков. Вместе с тем, красно-синие сыграют три игры: 21 января против македонского клуба "Академия Пандева", 26 января соперником станет питерское "Динамо", а завершатся сборы 1 февраля спаррингом с ФК "Кешла" из Азербайджана.

В заключительном подготовительном цикле, который пройдет в Белеке с 15 по 24 февраля, красноярцы проведут также два матча. 19 февраля с "Балтикой", а 23 февраля с "Ахматом". Время каждого матча будет сообщено заблаговременно до игры.