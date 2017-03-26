Дубль Панченко принес "Динамо" победу над "Тосно"

В матче 28-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на своем поле уступил "Динамо" – 1:2. Дублем у бело-голубых отметился Кирилл Панченко. Столичная команда все так же лидирует в турнирной таблице. "Тосно" идет вторым, его отставание увеличилось до 8 очков.

Отметим, что встреча была омрачена провокациями приехавших на матч болельщиков "Зенита". Питерские фанаты пытались прорваться на сектор "Динамо", но полиции удалось предотвратить беспорядки.

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28-й тур

"Тосно" – "Динамо" (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: Палиенко, 35 (1:0). Панченко, 67 (1:1). Панченко, 70 (1:2).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 81), Буйволов, Палиенко (Галиулин, 71), Богаев (Киреенко, 39), Мухаметшин, Кашчелан, Заболотный, Милевский (Чиркин, 67).

"Динамо": Шунин, Козлов, Темников, Белоруков, Хольмен, Калугин, Катрич, Соснин, Зотов (Кузьмин, 90+1), Луценко (Погребняк, 79), Панченко.

Предупреждения: Гарбуз, 65. Галиулин, 72. Буйволов, 83. Темников, 90+1.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

26 марта. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".