Дубль Панченко принес "Динамо" победу над "Тосно"

В матче 28-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на своем поле уступил "Динамо" – 1:2. Дублем у бело-голубых отметился Кирилл Панченко. Столичная команда все так же лидирует в турнирной таблице. "Тосно" идет вторым, его отставание увеличилось до 8 очков.
Отметим, что встреча была омрачена провокациями приехавших на матч болельщиков "Зенита". Питерские фанаты пытались прорваться на сектор "Динамо", но полиции удалось предотвратить беспорядки.
Первенство России
ФНЛ
28-й тур
"Тосно" – "Динамо" (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: Палиенко, 35 (1:0). Панченко, 67 (1:1). Панченко, 70 (1:2).
"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 81), Буйволов, Палиенко (Галиулин, 71), Богаев (Киреенко, 39), Мухаметшин, Кашчелан, Заболотный, Милевский (Чиркин, 67).
"Динамо": Шунин, Козлов, Темников, Белоруков, Хольмен, Калугин, Катрич, Соснин, Зотов (Кузьмин, 90+1), Луценко (Погребняк, 79), Панченко.
Предупреждения: Гарбуз, 65. Галиулин, 72. Буйволов, 83. Темников, 90+1.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
26 марта. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".
Платошкин Андрей
Пашку неплохо было бы куда-нибудь спихнуть. Удивляют такие "футболисты": нападающий за 2 года забил 1 гол. Держится за свои деньги.
18:24
Урфин Джюс
И тут без бомжефанов не обошлось.. вот уж поистине вездеССУЩИЕ
18:21
shpasic
о, Погребняк!
18:16
зенит-супер-чемпион
мусора мусаров не бросили.
18:13