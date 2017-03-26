17:57 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дубль Панченко принес "Динамо" победу над "Тосно"

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В матче 28-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на своем поле уступил "Динамо" – 1:2. Дублем у бело-голубых отметился Кирилл Панченко. Столичная команда все так же лидирует в турнирной таблице. "Тосно" идет вторым, его отставание увеличилось до 8 очков.

Отметим, что встреча была омрачена провокациями приехавших на матч болельщиков "Зенита". Питерские фанаты пытались прорваться на сектор "Динамо", но полиции удалось предотвратить беспорядки.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур

"Тосно" – "Динамо" (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: Палиенко, 35 (1:0). Панченко, 67 (1:1). Панченко, 70 (1:2).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 81), Буйволов, Палиенко (Галиулин, 71), Богаев (Киреенко, 39), Мухаметшин, Кашчелан, Заболотный, Милевский (Чиркин, 67).

"Динамо": Шунин, Козлов, Темников, Белоруков, Хольмен, Калугин, Катрич, Соснин, Зотов (Кузьмин, 90+1), Луценко (Погребняк, 79), Панченко.

Предупреждения: Гарбуз, 65. Галиулин, 72. Буйволов, 83. Темников, 90+1.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

26 марта. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Платошкин Андрей

Пашку неплохо было бы куда-нибудь спихнуть. Удивляют такие "футболисты": нападающий за 2 года забил 1 гол. Держится за свои деньги.

18:24

Урфин Джюс

И тут без бомжефанов не обошлось.. вот уж поистине вездеССУЩИЕ

18:21

shpasic

о, Погребняк!

18:16

зенит-супер-чемпион

мусора мусаров не бросили.

18:13

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