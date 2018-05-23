Дмитрий Парфенов: "Дай бог, чтобы получилось сохранить "Тосно"

Новый главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, в прошлом сезоне приведший "Тосно" к завоеванию Кубка России, сказал, что генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко пытается сохранить команду. По словам специалиста, будущее коллектива из Ленинградской области, который по итогам чемпионата России вылетел в ФНЛ, туманно.

– Когда поступило предложение из "Урала"?

– После победы в финале Кубка России мне сделали конкретное предложение. Конечно, я над ним раздумывал. Нужно же было понимать, что происходит в "Тосно".

– Согласились, когда "Тосно" вылетел в ФНЛ?

– Да много всяких моментов. Обидно, что "Тосно" не пустили в Лигу Европы. Считаю, для дебютанта премьер-лиги большое достижение – сразу попасть в групповой турнир еврокубка. Об этом же все мечтают, мы выиграли Кубок России, получили такой шанс. Но…

– Как ситуацию прокомментировало руководство "Тосно"?

– Да в том-то и дело, что все непонятно. После заключительных туров нам никто ничего так и не объяснил. И я, и ребята находились в полном неведении: что будет дальше? Нас же никто так и не собрал, ничего не объяснил!

– "Тосно" исчезнет?

– Я общаюсь с Матюшенко (гендиректор клуба – Прим. "СЭ"), там пытаются сохранить команду. Дай бог, чтобы это получились. Несмотря на то, что клуб молодой, у него уже есть своя история. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Дмитрием Парфеновым – скоро в "СЭ"