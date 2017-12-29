Дмитрий Гунько: "Приглашение Тюнина - необходимая мера для становления "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько отметил, что в команде собран молодой коллектив, который нуждается в опытном футболисте. Именно поэтому красно-белые подписали контракт с полузащитником "Химок" Николаем Тюниным.

– У нас молодой коллектив, и, на мой взгляд, он нуждается в опытном футболисте, который мог бы помочь партнерам и на поле, и в раздевалке, – цитирует пресс-служба "Спартака" Гунько. – При этом для нас было важно, чтобы этот футболист имел спартаковские корни, а Николай в течение нескольких лет находился в структуре клуба.

К тому же у него большой опыт выступления в ФНЛ. Приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды. Его основная задача – помочь перспективным игрокам раскрыть свой потенциал.