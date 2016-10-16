09:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Черышев: "Разочарован результатом игры с "Зенитом-2"

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Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев после матча 17-го тура ФНЛ с "Зенитом-2" (2:2) остался недоволен итоговым результатом. Клуб из Саранска имел по ходу игры преимущество в два мяча, но в итоге матч закончился ничейным результатом.

– Могу сказать, что разочарован результатом, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черышева. – Мы изменили тактику, постарались сыграть построже в обороне и использовать моменты. В целом большую часть матча это удавалось, хотя надо было увеличивать преимущество.

В эпизоде с первым голом у меня большие сомнения. Судья показывает, что мяч уже вышел, и наш футболист даже пошел помогать игрокам, которые столкнулись. Но это тоже урок – нужно выступать до свистка, не терять концентрацию и доигрывать эпизод до конца. Второй гол и допущенные в том эпизоде ошибки будем разбирать.

Мы не прижимались к своим воротам при счете 2:0. Наоборот, старались играть чуть "повыше", потому что у соперника очень высокого качества футболисты. И если бы мы дали им больше пространства, они создали бы нам еще больше проблем. Но не хватило техники, чтобы довести до ума хорошие контратаки, которые у нас были.

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http://1fnl.ru/champioship/results/484/485/523/3171/#tab=game-press

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