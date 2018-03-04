Дмитрий Аленичев: "Енисей" безоговорочно доминировал на протяжении всего матча с "Авангардом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказал мнение, что его команда во встрече 26-го тура ФНЛ с "Авангардом" (3:0) безоговорочно доминировала на протяжении всех 90 минут. По словам тренера, на игру его команды наилучшим образом повлияла сумасшедшая поддержка болельщиков.

– Очень хороший футбол, считаю, мы показали. Тем более сегодня была тысячная домашняя игра "Енисея" в чемпионатах страны, – приводит клубная пресс-служба слова Аленичева. – Приятно, что выиграли с хорошим счетом и сыграли на ноль. Все запланированное выполнили. План на игру заключался в прессинге соперника с первых минут и быстром голе, что у нас и получилось, к счастью. Считаю, что мы доминировали в первом тайме, во второй половине соперник уравнял игру, мои ребята немножко успокоились, более равная вторая половина получилась.

Порадовал меня третий гол, он получился очень быстрым, за счет хорошей комбинации, хорошего перевода, прострела и завершения. Команда "Енисей" сегодня безоговорочно доминировала на протяжении девяноста минут, хотя один момент мы дали сопернику создать во втором тайме, он мне не понравился, потому что случился после стандарта. Будем разбирать на теории. Хочу поздравить болельщиков с победой, поблагодарить их за поддержку. Понимаю, что соскучились по команде, по футболу, три месяца ребят не видели, конечно, эта сумасшедшая поддержка повлияла на игру команды.

"Енисей" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 59 очками. Команда Аленичева опережает на два балла идущий вторым "Оренбург" (57).