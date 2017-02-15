"Динамо" уступило кутаисскому "Торпедо"

В товарищеском матче на сборе в Турции "Динамо" проиграло кутаисском "Торпедо" – 0:1. Единственный мяч в игре забил полузащитник Георгий Кимадзе.

Товарищеский матч

"Динамо" – "Торпедо" – 0:1 (0:1)

Гол: Кимадзе, 30 (0:1).

"Динамо": Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, Калугин, Соснин, Сарамутин (Мендель, 78), Ташаев (А.Терехов, 46), Кузьмин (Обольский, 46), Маркелов (Темников, 64), Погребняк

Запасные: Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, Панченко, Катрич, Бечирай, Луценко

"Торпедо": Мешвелиани, Табатадзе, Хурцилава, Гурули, Кимадзе, Гигаури, Долидзе, Бабунашвили, Кухианидзе, Махароблидзе, Капанадзе

Запасные: Квасхвадзе, Бурджанадзе, Мамасахлиси, Пурцхванидзе, Сабанадзе

15 февраля. Белек, Турция.