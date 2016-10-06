20:51 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" не смогло заявить экс-форварда "Севастополя"

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РФС не разрешил "Динамо" внести в заявку экс-нападающего "Севастополя" Дениса Шевчука, сообщает пресс-служба организации. Отметим, что ранее на своих страницах в социальных сетях футболист публиковал фотографии с тренировок в составе московской команды.

"Отказать в удовлетворении заявления "Динамо" о регистрации футболиста-профессионала Шевчука Дениса Витальевича (дата рождения 23.01.1992 г.) для участия в соревнованиях (внесении в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода (по вновь открывшимся обстоятельствам)", – гласит сообщение на сайте РФС.

Дополнительная информация

http://rfs.ru/main/news/rfs_news/85135.html

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