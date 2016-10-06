"Динамо" не смогло заявить экс-форварда "Севастополя"

РФС не разрешил "Динамо" внести в заявку экс-нападающего "Севастополя" Дениса Шевчука, сообщает пресс-служба организации. Отметим, что ранее на своих страницах в социальных сетях футболист публиковал фотографии с тренировок в составе московской команды.

"Отказать в удовлетворении заявления "Динамо" о регистрации футболиста-профессионала Шевчука Дениса Витальевича (дата рождения 23.01.1992 г.) для участия в соревнованиях (внесении в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода (по вновь открывшимся обстоятельствам)", – гласит сообщение на сайте РФС.