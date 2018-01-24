Денис Саблин: "Удивило заявление Газзаева, что задача "Волгаря" - вылететь из ФНЛ"

Руководитель "Волгаря" Денис Саблин заявил, что задача клуба на сезон - сохранить место в ФНЛ. Астраханская команда с 36 очками после 25 туров занимает восьмое место в таблице. Во время зимнего перерыва "Волгарь" покинули несколько игроков и главный тренер Юрий Газзаев. Новым наставником команды стал Андраник Бабаян.

- Меня удивило заявление Юрия Газзаева о том, что перед "Волгарем" поставлена задача вылететь из ФНЛ, - цитирует "Р-Спорт" Саблина. - Таких задач не ставилось, это совершенно точно. Я никогда не слышал, чтобы такая задача была озвучена. Губернатор сказал нам, что нужно сохранить место в ФНЛ силами той финансовой помощи, которую оказывает сейчас область. Ориентир у нас на то, что в следующем сезоне мы вновь будем со спонсором и продолжим выступать на привычном уровне в ФНЛ.

Я не отрицаю наличия проблем у нас, но благодаря областным деньгам мы погасили зарплаты за ноябрь и декабрь перед игроками. На данный момент задолженности по зарплатам нет. Есть некие задолженности перед контрагентами. Если сравнивать с другими клубами, у которых по полгода не платят зарплату, у нас такого не было. Мы привыкли к финансовой дисциплине. И то, что мы немного оказались в долгах, было непривычно для клуба и для футболистов. Но критической ситуации в "Волгаре" не было.