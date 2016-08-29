12:14 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Черышев показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела"

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Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев в матче 10-го тура ФНЛ показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела". Поведение специалиста будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС 31 августа. Сам тренер получил приглашение явиться на заседание.

– В рапорте делегата матча "Факел" – "Мордовия" записано, что главный тренер саранской команды Дмитрий Черышев показал оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежцев, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Черышев будет приглашен на заседание. Также в этой игре было массовое появление на поле посторонних лиц – выбежали пять болельщиков "Факела". (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

тренер оскорбил болел - наказать тренера... болелы оскорбили тренера (клуб) - наказать клуб... замечательная схема, работающая... ))))

13:31

Тропическая гемангиома Мовсисяна

быдло хахаха))))

13:08

shpasic

и сын-футболист у него такой же, как папа-тренер.

13:04

баламошка

Отличный тренер. Такой же осёл как и Радимов, небось друзья.

12:45

shpasic

а у него уже закончилась предыдущая дисквалификация?

12:20

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