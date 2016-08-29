Черышев показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела"

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев в матче 10-го тура ФНЛ показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела". Поведение специалиста будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС 31 августа. Сам тренер получил приглашение явиться на заседание.

– В рапорте делегата матча "Факел" – "Мордовия" записано, что главный тренер саранской команды Дмитрий Черышев показал оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежцев, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Черышев будет приглашен на заседание. Также в этой игре было массовое появление на поле посторонних лиц – выбежали пять болельщиков "Факела". (Сергей АСТАХОВ)