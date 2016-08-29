Черышев показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела"

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев в матче 10-го тура ФНЛ показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела". Поведение специалиста будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС 31 августа. Сам тренер получил приглашение явиться на заседание.
– В рапорте делегата матча "Факел" – "Мордовия" записано, что главный тренер саранской команды Дмитрий Черышев показал оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежцев, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Черышев будет приглашен на заседание. Также в этой игре было массовое появление на поле посторонних лиц – выбежали пять болельщиков "Факела". (Сергей АСТАХОВ)
crazysun78
тренер оскорбил болел - наказать тренера... болелы оскорбили тренера (клуб) - наказать клуб... замечательная схема, работающая... ))))
13:31
Тропическая гемангиома Мовсисяна
быдло хахаха))))
13:08
shpasic
и сын-футболист у него такой же, как папа-тренер.
13:04
баламошка
Отличный тренер. Такой же осёл как и Радимов, небось друзья.
12:45
shpasic
а у него уже закончилась предыдущая дисквалификация?
12:20