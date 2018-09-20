16:47 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Балтика" объявила о назначении Ледяхова главным тренером

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Как и предполагал "СЭ"Игорь Ледяхов стал новым главным тренером "Балтики", сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 50-летним специалистом заключен до конца сезона-2018/19. 19 сентября пост главного тренера "Балтики" покинул Валерий Непомнящий


Последним местом работы Ледяхова был "Ахмат". Он объявил об уходе с должности главного тренера команды 2 сентября. 

"Балтика" после 12 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/1208-ledyahov-novyi-trener-baltiki

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