"Балтика" объявила о назначении Ледяхова главным тренером

Как и предполагал "СЭ", Игорь Ледяхов стал новым главным тренером "Балтики", сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 50-летним специалистом заключен до конца сезона-2018/19. 19 сентября пост главного тренера "Балтики" покинул Валерий Непомнящий.
ЛЕДЯХОВ – НОВЫЙ ТРЕНЕР "БАЛТИКИ"– ФК Балтика (@fcbaltika) 20 сентября 2018 г.
Контракт подписан до окончания сезона https://t.co/sJuKJymZxr#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/YNc17N2vkh
Последним местом работы Ледяхова был "Ахмат". Он объявил об уходе с должности главного тренера команды 2 сентября.
"Балтика" после 12 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.
Дополнительная информация
http://www.fc-baltika.ru/news/1208-ledyahov-novyi-trener-baltiki