"Балтика" объявила о назначении Ледяхова главным тренером

Как и предполагал "СЭ", Игорь Ледяхов стал новым главным тренером "Балтики", сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 50-летним специалистом заключен до конца сезона-2018/19. 19 сентября пост главного тренера "Балтики" покинул Валерий Непомнящий.



Последним местом работы Ледяхова был "Ахмат". Он объявил об уходе с должности главного тренера команды 2 сентября.

"Балтика" после 12 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.