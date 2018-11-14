"Авангард" разгромил "Химки"

"Авангард" с разгромным счетом победил "Химки" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ. Клуб из Курска набрал 39 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице, красно-черные с 27 баллами располагаются на 13-й строчке.

Олимп - ФНЛ

22-й тур

"Авангард" (Курск) - "Химки" - 4:0 (1:0)

Голы: Трошечкин, 29 (1:0). Акбашев, 61 (2:0). Минаев, 77 (3:0). Дашаев, 85 (4:0).

"Авангард" (Курск): Саутин, Багаев, Никитин, Гоцук (Войнов, 90+2), Дашаев, Акбашев, Стеклов, Батютин (Синяев, 66), Альшин (Кубышкин, 87), Трошечкин, Минаев (Руденко, 84).

"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Мостовой, Корян (Массуренко, 80), Петрусев, Нетфуллин (Талалай, 89), Рязанцев, Боженов, Болов (Белоус, 46).

Предупреждения: Батютин, 25. Нетфуллин, 28. Акбашев, 33. Альшин, 36. Гоцук, 53. Мостовой, 80. Синяев, 86.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

14 ноября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

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