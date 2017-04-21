13:57 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Аренда новой арены для "Динамо" может быть бесплатной

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Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что "Динамо", возможно, не будет платить за аренду нового стадиона, который достраивается в Петровском парке. Он выразил уверенность в том, что команда будет привлекать болельщиков.

- Мы уже стали вести практический разговор о коммерческих условиях использования арены, который вырисовывается в правильный вариант, когда речь идет не о какой-то аренде, которую будут платить футбольный клуб стадиону, а о совместном использовании и совместном зарабатывании средств для футбольного клуба при использовании стадиона, – сказал Перегудов. – Мы разрабатываем нулевой вариант аренды, когда клуб будет играть у себя дома. Уверены, что команда, даже будучи молодой, станет привлекать болельщиков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Alex.S

Хозяина выгнали из дома, и, из сострадания, пускают его иногда бесплатно переночевать. Я правильно понял ситуацию?

14:31

shpasic

короче говоря, Динамо ничего платить за аренду не будет, но и ничего за использование стадиона не получит.

14:03