Аренда новой арены для "Динамо" может быть бесплатной

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что "Динамо", возможно, не будет платить за аренду нового стадиона, который достраивается в Петровском парке. Он выразил уверенность в том, что команда будет привлекать болельщиков.

- Мы уже стали вести практический разговор о коммерческих условиях использования арены, который вырисовывается в правильный вариант, когда речь идет не о какой-то аренде, которую будут платить футбольный клуб стадиону, а о совместном использовании и совместном зарабатывании средств для футбольного клуба при использовании стадиона, – сказал Перегудов. – Мы разрабатываем нулевой вариант аренды, когда клуб будет играть у себя дома. Уверены, что команда, даже будучи молодой, станет привлекать болельщиков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)