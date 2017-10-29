Андрей Тихонов: "У нас с Радимовым была психология победителей, у нынешних "Крыльев" ее нет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Олимпийцем" (1:0) в матче первенства России в ФНЛ отметил, что нынешнему составу команды не хватает футболистов с психологией победителей. Также специалист посетовал на то, что многие соперники в матчах с самарцами действуют от обороны.

– Самым трудным было для нас забить гол. Футбол это голы, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Тихонова. - Мы не можем забить и поэтому начинается критика с трибун. Могли и проиграть. Владея мячом и пространством, не можем забивать, мы перестали это делать. Да, нет Корниленко. Но те ребята, которые вошли в игру, должны работать лучше. Не хватает исполнительского мастерства. Понимаю, что тяжело обыграть команду, которая играет от обороны. Очень тяжело взламывать насыщенную оборону, когда у тебя нет индивидуально сильного футболиста уровня Месси. Стучаться 45 минут в закрытую дверь очень тяжело. Но мы сами играем от обороны с крепкими командами в Кубке России. И с нами было тяжело "Рубину", "Локомотиву". Очень тяжело играть против команды, которая стоит сзади.

– Дело в психологии?

– Когда в "Крылья" пришли мы с Радимовым, мы не воспринимали другие команды, потому что мы обыгрывали их в "Спартаке" и других командах. И с нами вместе росли Каряка и другие. У нас была психология победителей. У ребят в нашей команде сейчас этой психологии нет. Команда вылетела в ФНЛ. Эта психология может только появиться.