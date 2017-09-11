Андрей Талалаев: "Уже начинаю опасаться вопросов о соперниках"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после победы над "Томью" в матче 13-го тура ФНЛ (3:1) отметил, что остался доволен игрой за исключением 10 минут. Также он признался, что боится говорить о соперниках, чтобы никого не обидеть.

– Хорошая игра за исключением десяти минут после пропущенного гола, - цитирует пресс-служба ФНЛ Талалева. - Очень рад, что футболисты исправили те ошибки, которые у нас были в Самаре. Стали чаще попадать в створ, до первого гола пробили в штангу.

Очень рад за наших нападающих. Многие переживают, что нам не хватит потенциала в атаке. Но вот сегодня Часовских забил (этот гол был записан как автогол Пулича. – Прим.), Скворцов забил. Не знаю только, где у нас Гафар. Он 5-го числа сидел на замене, сегодня 10-е, а он по-прежнему сидит. Ну, в концу месяца найдется, и будет у нас третий форвард (смеется).

Также хочу отметить наших руководителей. Пока фамилии называть не хочу, но будем работать до конца. На рынке свободных агентов, скажем так, отделили зерна от плевел. И надеюсь, что до 14-го числа заявим еще одного очень хорошего игрока.

– "Томь" вас чем-то удивила?

– Я уже начинаю опасаться таких вопросов. Если я отвечаю на вопрос о другой команде, то высказываю свое мнение. Недавно нас обыграла "Балтика" крупно, я сказал, что, мне не очень нравится их футбол. А люди обиделись. Обыграли нас "Крылья" – я, вроде бы, похвалил эту команду. А люди опять обиделись. Что касается "Томи", то мы знали, что у них есть вариант игры в три защитника и в четыре защитника. Мы готовились к обоим, и я рад, что наши заготовки сработали. Но хочу отметить Валерия Юрьевича Петракова и работу. Все знают сложные финансовые условия в Томске. При этом команда играет, бьется, и легко с ней никому не будет. Как не было сегодня легко и нам.