Андрей Коробка: "Долги "Кубани" - 2,5 миллиарда рублей. С Петреску не рассчитались"

Вице-губернатор Краснодарского края, куратор "Кубани" Андрей Коробка на предсезонной пресс-конференции заявил, что долг клуба составляет 2,5 миллиарда рублей. Напомним, что экс-тренер команды Дан Петреску дважды возглавлял команду, а в 2016 году продержался на посту 16 матчей, в которых его команда одержала всего три победы.

– Есть ли понимание в вопросе реорганизации? Когда Литвак полноценно будет финансировать клуб?

– Реорганизация – 24 июня. Это не окончательно, - сказал Коробка. - Процедура будет идти в течение 30 дней. После этого будет более конкретный разговор с Литваком. Как только это случится, мы сядем за стол переговоров. Сборы – 16-го числа у нас вылет либо в Словению либо в Сербию. Третий сбор будет здесь.

– Что подразумевается под реорганизацией?

– Разделение путем выделения юридического лица. Из НАО "Кубань" выделится организация, которая будет независимым юридическим лицом, которое станет правопреемником.

– Поподробнее? Вы позиционируете клуб как народный.

– Если клуб народный, почему он покидает клуб? На матч приходит 4-5 тысяч.

– Какие задолженности есть у клуба? И погасили ли долг перед Даном Петреску?

– А вы представляете интересы Петреску?

– Но перед ним есть задолженность.

– С Даном Петреску долг еще не погашен. Долги, которые есть перед игроками, субъектами, будут погашены. У нас много долгов по сравнению с другими клубами ФНЛ. Если брать юридически, то клуб должен порядка 2,5 миллиарда рублей. (Екатерина ПОТАПОВА)