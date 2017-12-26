Александр Григорян: "С удовольствием бы пригласил в "Луч" Ребко и Лебеденко"

Новый главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян подчеркнул, что не против пригласить в команду своих бывших подопечных в московском "Арарате" Алексея Ребко и Игоря Лебеденко. Футболисты начали сезон в составе столичного клуба, но покинули его после окончания осенней части чемпионата. Григорян по ходу сезона успел поработать в "Арарате", а сегодня было официально объявлено о его назначении во владивостокский клуб. На данный момент на "Луч" наложен запрет на новые трансферы.

– Нет ли желания позвать в "Луч" Алексея Ребко и Игоря Лебеденко, которые, как и вы, покинули московский "Арарат"?

– С удовольствием бы пригласил.

– Пока не говорили с ними?

– А какой смысл, если у нас закрыто окно на трансферы? (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Григоряна