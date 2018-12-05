Семин и его команда в роли "Джентльменов удачи"

Пресс-служба "Локомотива" накануне первого матча в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Рубином" опубликовала шуточный ролик с участием главного тренера Юрия Семина и игроков команды.

На нем футболисты и Семин "разминаются" в роли героев из фильма "Джентельмены удачи".

- Секретный материал из Баковки, где наша команда провела разминку перед "Локомотив" - "Рубин". Готовы, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало – 19.30.

Секретный материал из Баковки, где наша команда провела разминку перед #ЛокоРубин. Готовы 👊🏼 pic.twitter.com/YKYTGKeTlI – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 декабря 2018 г.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).