Руслан Нигматуллин: "Семин отлично знает, как выигрывать такие трофеи"

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин перед матчем красно-зеленых против "Балтики" в 1/16 финала ОЛИМК-Кубка России отметил, что главный тренер Юрий Семин знает, как выигрывать трофеи. Тем не менее, он понимает, что национальный кубок чато преподносит сюрпризы.

– "Локомотиву" было бы глупо сейчас отказываться от Кубка, тем более Юрий Павлович отлично знает, как выигрывать такие трофеи, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – Но при этом столичный клуб не будет зацикливаться только на этом турнире. "Локо" надо налаживать дела на всех фронтах. Известно, что и "Балтика" сейчас испытывает проблемы. Посмотрим, как на них повлияет смена тренера. На мой взгляд, класс "Локомотива" должен сказаться. Но Кубок часто преподносит сюрпризы.