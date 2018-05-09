18:39 | Футбол — Олимп Кубок России

Руководители РФС и Немецкого футбольного союза посетили военное кладбище под Волгоградом

1

Руководители РФС и Немецкого футбольного союза (DFB) в рамках недели сотрудничества организаций посетили Военно-мемориальное кладбище Россошки, расположенное в 34 километрах от Волгограда, сообщает официальный сайт РФС. В составе делегаций также присутствовали сотрудники посольств двух стран, футболисты юношеской сборной Германии и воспитанники волгоградской футбольной академии "Ротор". Мероприятие прошло при непосредственном участии Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. 

Представители делегаций также посетят финал Кубка России "Тосно" - "Авангард", который пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206735

1
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спринт

Почему не написать, что это мемориал массовых захоронений немецких военнослужащих, погибших в окружении 1943 года?

19:47

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!