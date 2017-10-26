Раде Дугалич: "В "Тосно" думали, что спокойно выиграем у "Томи"

Защитник "Тосно" Раде Дугалич после матча 1/8 финала Кубка России против "Томи" (0:0, 6:5 – по пенальти) отметил, что был рад провести первую игру в качестве капитана команды, информирует клубная пресс-служба. Серб подчеркнул, что перед командой стоит цель выйти в финал турнира.

– Это был ваш первый матч с капитанской повязкой, как ощущения?

– Как обычно, просто я капитан. Но мне очень приятно, что меня выбрали и мне доверяют.

– Как настраивались на соперника классом ниже?

– Так же, как и на любую игру. Настраиваться надо было на поле Малой арены. На нем тяжело, но главное, что мы выиграли.

– Когда началась серия пенальти, сильно нервничали?

– Это – фарт. Кому повезет, тот и выиграет.

– Знали заранее, куда будете бить?

– Я всегда смотрю, где вратарь. Бью в другую от него сторону.

– Перед матчем пенальти отрабатывали?

– Даже не думали об этом. Думали, что спокойно выиграем.

– Какие теперь задачи на кубок? Ставите цель выиграть турнир?

– Дойти до финала. Получится ли выиграть, посмотрим.

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