14:00 | Футбол — Кубок России

Сетка Кубка России-2017/18

Сетка Кубка России-2017/18. Фото "СЭ"
Сетка Кубка России-2017/18. Фото "СЭ"
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В среду проходят матчи 1/8 финала Кубка России. Борьбу за трофей продолжают только шесть клубов РФПЛ. Один из них – "СКА-Хабаровск" первым оформил выход в четвертьфинал."СЭ" следит за событиями в режиме онлайн-трансляции.

25 октября, среда
11.30 "СКА-Хабаровск" – "Динамо" СПб – 2:0
12.00 "Луч-Энергия" – "Енисей - 2:1
14.00 "Тамбов" – "Авангард"
15.00 "Шинник" – "Олимпиец"
18.30 "Ростов" – "Амкар"
19.00 "Спартак" М – "Спартак" Нч
19.00 "Тосно" – "Томь"
19.00 "Рубин" – "Крылья Советов"

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Материалы других СМИ
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