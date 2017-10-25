Сетка Кубка России-2017/18

В среду проходят матчи 1/8 финала Кубка России. Борьбу за трофей продолжают только шесть клубов РФПЛ. Один из них – "СКА-Хабаровск" первым оформил выход в четвертьфинал."СЭ" следит за событиями в режиме онлайн-трансляции.

25 октября, среда

11.30 "СКА-Хабаровск" – "Динамо" СПб – 2:0

12.00 "Луч-Энергия" – "Енисей - 2:1

14.00 "Тамбов" – "Авангард"

15.00 "Шинник" – "Олимпиец"

18.30 "Ростов" – "Амкар"

19.00 "Спартак" М – "Спартак" Нч

19.00 "Тосно" – "Томь"

19.00 "Рубин" – "Крылья Советов"