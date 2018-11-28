Погода в Оренбурге в день матча. В одном фото

"Арсенал" в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона "Газовик", где пройдет первая игра 1/4 финала Олимп – Кубка России с "Оренбургом". Сегодня в Оренбурге снежная погода и температура воздуха минус 3.

Матч "Оренбург" – "Арсенал" начнется в 16.00 по московскому времени.