15:08 | Футбол — Олимп - Кубок России

Погода в Оренбурге в день матча. В одном фото

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"Арсенал" в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона "Газовик", где пройдет первая игра 1/4 финала Олимп – Кубка России с "Оренбургом". Сегодня в Оренбурге снежная погода и температура воздуха минус 3.

Матч "Оренбург" – "Арсенал" начнется в 16.00 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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