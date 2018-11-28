Погода в Оренбурге в день матча. В одном фото

"Арсенал" в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона "Газовик", где пройдет первая игра 1/4 финала Олимп – Кубка России с "Оренбургом". Сегодня в Оренбурге снежная погода и температура воздуха минус 3.
Матч "Оренбург" – "Арсенал" начнется в 16.00 по московскому времени.
❄️⛄️Погода в Оренбурге в одном фото🌨 #ОренбургАрсенал pic.twitter.com/K3a9r4GgOq– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 28 ноября 2018 г.
📷☃️❄️🌨Антураж перед матчем "Оренбург" - "Арсенал"– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 28 ноября 2018 г.
📅Сегодня. Ростоши. Стадион "Газовик". 16.00. pic.twitter.com/2kuZp5HJC0
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