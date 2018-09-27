На кубковом матче "Торпедо" – "Динамо" задержано 20 болельщиков

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев сообщил "СЭ", какие санкции применены к фанатам в ходе игры 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо" – "Динамо" (0:1), которая состоялась в среду на стадионе им.Стрельцова.

– Понятно, что поведение болельщиков оставляет желать лучшего, – сказал Толкачев. – Многочисленные файеры, шашки, оскорбительные скандирования – подобные вещи ненормальны. В итоге задержано около 20 человек за нарушение правил поведения зрителей и мелкое хулиганство. (Игорь Новиков)