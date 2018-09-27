15:12 | Футбол — Олимп - Кубок России

На кубковом матче "Торпедо" – "Динамо" задержано 20 болельщиков

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Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев сообщил "СЭ", какие санкции применены к фанатам в ходе игры 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо""Динамо" (0:1), которая состоялась в среду на стадионе им.Стрельцова.

– Понятно, что поведение болельщиков оставляет желать лучшего, – сказал Толкачев. – Многочисленные файеры, шашки, оскорбительные скандирования – подобные вещи ненормальны. В итоге задержано около 20 человек за нарушение правил поведения зрителей и мелкое хулиганство. (Игорь Новиков)

Торпедо М - Динамо

 

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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