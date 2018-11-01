"Крылья Советов" - "Краснодар": Уткин и Игнатьев сыграют в составе гостей

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Краснодара" на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.

Тренерские штабы "Крыльев Советов" и "Краснодара" определились со стартовыми составами.

"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель – Башкиров, Мияйлович, Антон – Яковлев, Канунников, Соболев.

"Краснодар": Сафонов – Шишкин, Марков, Рамирес, Спаич, Фьолусон – Стоцкий, Каборе, Уткин, Вандерсон Масиэл – Игнатьев.

Самарцы примут на своем поле краснодарцев в рамках матча 1/8 финала Олимп-Кубка России. Начало игры в 18.00 (мск).