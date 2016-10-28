Дмитрий Булыкин: "0:4 для "Зенита" - это много"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, что вратарь "Зенита" Михаил Кержаков заслуженно был удален в игре 1/8 финала Кубка России против "Анжи" (0:4). Булыкин высказал предположение, что питерцы слишком уверенны были в итоговом успехе над махачкалинцами.

– Обсуждается судейство матча в Каспийске – верно ли удален вратарь Кержаков?

– Это чистая красная.

– Чистая?

– Да, конечно.

– Не считаете, что Будковский сам поймал ногу Кержакова?

– Слушайте, это уже не важно. Поймал, не поймал... Есть нарушение правил, и это удаление с поля.

– Помните, кому "Зенит" так крупно, с разницей в 4 мяча, проигрывал?

– Неужели "Динамо", 1:7? Что-то долго они держались... Понятно, что "Анжи" с желанием, команда там хорошая, у питерцев на одного игрока меньше. Но 0:4 все равно много.

– Почему "Зенит" порой начинает играть в полную силу только после пропущенного гола?

– Видимо, изначально выходят с уверенностью, что дожмут любого соперника за счет превосходства в индивидуальном мастерстве. Отсюда и такие проблемы.

– Матч 13-летней давности выглядит событием другой эпохи: старый "Динамо", недостроенный дом за одной из трибун, лого "ЮКОСа" на майках бело-голубых...

– 2003-й год? Отличный был сезон. Я много призов тогда собрал, в сборной хорошо выглядел.

– Когда вам тогда звонили на мобильный, в трубке звучало: "Бог слушает, жалуйтесь".

– Да чего только не звучало... Была такая функция, когда абонент мог каждый день менять звуки. Пользовался услугой регулярно. (Сергей ЕГОРОВ)