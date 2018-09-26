"Динамо" обыграло "Торпедо"

"Торпедо" на своем поле в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России уступило "Динамо" (0:1). Единственный гол с пенальти забил Евгений Марков.

В 1/8 финала бело-голубые сыграют с "Рубином".

Отметим, что перед началом встречи произошла драка между фанатами.

Олимп-Кубок России

1/16 финала

"Торпедо" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Марков, 34 - с пенальти.

"Торпедо " (Москва): Устинов, Елисеев, Шоркин, Шустиков, Самсонов, Кертанов (Селюков, 90), Троянов, Садыхов, Лях (Кашаев, 83), И.Сергеев, Дегтев (Соломатин, 78).

"Динамо" (Москва): Лещук, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Темников (Липовой, 90), Соу, Соснин, Панченко (Москвичев, 90+3), Черных (Жоаузинью, 46), Марков.

Предупреждения: Шоркин, 13. Кертанов, 45. Морозов, 45. Рыков, 57. Соу, 64. Темников, 66. Козлов, 90+5.

Судьи: Еськов, Калугин, Чельцов (все - Москва).

26 сентября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр

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