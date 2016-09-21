Чернов забил первый мяч "Енисея" в матче с ЦСКА

Защитник "Енисея" Никита Чернов открыл счет в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА. На 44-й минуте игры футболист замкнул верховую передачу, переправив головой мяч в ворота соперника. Отметим, что права на Чернова принадлежат армейцам.
Защитник "Енисея" Никита Чернов открыл счет в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА. На 44-й минуте игры футболист замкнул верховую передачу, переправив головой мяч в ворота соперника. Отметим, что права на Чернова принадлежат армейцам.
ИЛ-222
После такого Никита Черных как честный человек обязан остаться в Енисее!
16:07
fell62
Коняшки ещё отскочили , там уже три должно было лежать ))))))))) Смешон бегемот .
16:00