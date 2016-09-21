Чернов забил первый мяч "Енисея" в матче с ЦСКА

Защитник "Енисея" Никита Чернов открыл счет в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА. На 44-й минуте игры футболист замкнул верховую передачу, переправив головой мяч в ворота соперника. Отметим, что права на Чернова принадлежат армейцам.

Трансляция матча "Енисей" - ЦСКА