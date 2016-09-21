15:44 | ФУТБОЛ — Кубок России

Чернов забил первый мяч "Енисея" в матче с ЦСКА

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Защитник "Енисея" Никита Чернов открыл счет в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА. На 44-й минуте игры футболист замкнул верховую передачу, переправив головой мяч в ворота соперника. Отметим, что права на Чернова принадлежат армейцам.

Трансляция матча "Енисей" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ИЛ-222

После такого Никита Черных как честный человек обязан остаться в Енисее!

16:07

fell62

Коняшки ещё отскочили , там уже три должно было лежать ))))))))) Смешон бегемот .

16:00

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