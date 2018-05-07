Быстров и Погребняк точно не сыграют в финале Кубка, Мелкадзе и Чернов - под вопросом

В финальном матче Кубка России с курским "Авангардом" "Тосно" точно не помогут полузащитник Владимир Быстров и нападающий Павел Погребняк, которые продолжают восстанавливаться от травм. Однако, как сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба из Ленобласти, защитник Евгений Чернов и хавбек Георгий Мелкадзе имеют шансы сыграть в матче. Оба не появлялись на поле с середины апреля из-за небольших повреждений.

Напомним, матч между "Тосно" и "Авангардом" пройдет в среду, 9 мая, на "Волгоград Арене". Начало встречи в 19:00. (Игорь НОВИКОВ)